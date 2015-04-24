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عشان تحارب التجاعيد.. اعرف أنواعها

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عشان تحارب التجاعيد.. اعرف أنواعها عشان تحارب التجاعيد.. اعرف أنواعها
التجاعيد مشكلة يعانى منها الكثيرون وخاصة السيدات، ويسعون للتخلص من هذه العلامات التى تشير إلى التقدم فى العمر.

و فى هذا السياق يشير الدكتور حاتم السحار استشارى جراحات التجميل ومدرس جراحة التجميل فى كلية طب جامعة القاهرة، أن ظهور التجاعيد فى الوجه بسبب التقدم فى العمر أمر طبيعى.

ويتابع د. حاتم، أن هناك نوعين من التجاعيد وهما الثابتة والمتغيرة، والتجاعيد الثابتة هى التى تظهر تحت الأنف وتكون شبيهة بخطين من تحت الأنف إلى الشفاه، أما التجاعيد المتغيرة هى التى تظهر بين الحاجبين والمعروفة بـ"111" وفوق الحواجب تظهر بعض الخطوط "الجبهة" وبجوار العين.

ويضيف استشارى جراحات التجميل، أنه قد تتحول التجاعيد الثابتة إلى متغيرة، بسبب الاستمرار فى فعل الأشياء التى تساعد على ذلك، كالقيام بضم الحاجبين "111" مع الوقت الطويل فتصبح تجاعيد ثابتة.

وأخيرا ينصح د. حاتم، بالقيام باستخدام الحقن "بالبوتكس أو الفيلر"، وذلك للقضاء على هذه التجاعيد، فالتجاعيد المتغيرة علاجها البوتكس.

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مصر 365