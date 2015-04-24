ضبط 1697 عبوة مواد غذائية ومستحضرات تجميل فاسدة بمطروح

تمكن ضباط قسم مباحث التموين ، بمديرية أمن مطروح، والقوة المرافقة من ضبط 1697 عبوة مواد غذائية ومستحضرات تجميل، فاسدة ومنتهية الصلاحية، بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إخطارًا من المقدم إسلام عمارة، رئيس مباحث التموين، بضبط "عادل.ح.ع" 28 سنة، المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية، وذلك لعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن 1628 عبوة من الحلاوة الطحنية والعسل والخميرة والبسكويت والحلوى.

كما تم ضبط "منصور.ع.ا" 45 سنة المسئول عن محل لبيع مستحضرات التجميل، وذلك لعرض وبيع كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، عبارة عن 69 عبوة شامبو وكريم وصبغة شعر ومزيل عرق، مختلفة الأشكال والأنواع، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.