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مباحث أسوان تنجح فى ضبط مسجل متهم بسرقة أعمدة الإنارة

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مباحث أسوان تنجح فى ضبط مسجل متهم بسرقة أعمدة الإنارة مباحث أسوان تنجح فى ضبط مسجل متهم بسرقة أعمدة الإنارة
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل خطر قام بسرقة البطاريات الخاصة بأعمدة الإنارة، التى تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة الشلال بمدينة أسوان، وتم استعادة المسروقات وجارٍ ضبط شريكه فى ارتكاب الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان، إخطارًا بحادث السرقة، فأمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد حسين حامد، مدير إدارة البحث الجنائى، وتم تحديد مرتكبى الواقعة وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إعداد مأمورية لاستهداف المتهمان وهما: المتهم (خالد. ح) 36 سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم (292) فئة ج "سرقات عامة" والسابق ضبط واتهامه فى (32) قضية متنوعة، والمتهم ( محمد. س ) 23 سنة عاطل، إلا أن القوات تمكنت من ضبط المتهم الأول وجارٍ ضبط المتهم الثانى وباقى المسروقات.

وباستجواب المتهم الأول، أقر بارتكاب الواقعة المشار إليها وأرشد عن (26) بطارية من متحصلات السرقة.

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مصر 365