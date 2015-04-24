سقوط عاطل بحوزته 16 كيلو بانجو فى مدينة نصر النوبة بأسوان

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، القبض على عاطل بحيازته 16 كيلو من مخدر البانجو أثناء سيره بمدينة نصر النوبة.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية من ضبط المتهم "محمد .ع" 27 سنة عاطل أثناء قيادته سيارة ملاكى بمدينة نصر النوبة، وبتفتيشه عثر بحيازته على (8) لفافات كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر تزن 16 كيلو جراما.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (599) إدارى نصر النوبة، وجارى العرض على النيابة العامة.