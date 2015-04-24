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إمام الحرم المكى: لا طمع لمزيد من الحرب فى اليمن

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إمام الحرم المكى: لا طمع لمزيد من الحرب فى اليمن إمام الحرم المكى: لا طمع لمزيد من الحرب فى اليمن
قال إمام وخطيب الحرم المكى الشيخ صالح آل طالب اليوم فى خطبة الجمعة إن المعركة ليست حرباً على اليمنيين بل هى حرب لأجل اليمن وإن اليمنيين المقيمين فى "بلادنا هم إخوتنا واليوم كلنا يمن" مؤكدا انه "لا طمع لمزيد من الحرب".

وقال آل طالب فى خطبته التى نقلها التليفزيون الرسمى السعودى "لا طمع لمزيد من الحرب (ضد المتمردين الحوثيين) وقد بدأت إعادة الأمل للأخوة اليمنيين ويجب على الجميع اللجوء إلى الله للدعاء لهم".

وتابع موجها حديثه للجنود السعوديين واصفا اياهم بالـ"بواسل" " لقد رفعتم راية الحق والعدل وإنا نرجو أن يكون عملكم جهاداً فاحتسبوا واصبروا إن الله مع الصابرين".

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