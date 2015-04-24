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داعش يسقط طائرة حربية جنوب دمشق

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داعش يسقط طائرة حربية جنوب دمشق داعش يسقط طائرة حربية جنوب دمشق
تمكن تنظيم داعش من إسقاط طائر حربية إثر استهدافها، شرق مطار خلخلة العسكرى بالريف الشمالى الشرقى لمدينة السويداء 100 كيلومتر جنوب دمشق .

وذكر المرصد السورى لحقوق الانسان، الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن مصير من كانوا على متن الطائرة مجهولً، وافاد المرصد أن محيط مطار خلخلة شهد خلال الايام الماضية هجوماً عنيفاً من قبل تنظيم داعش على منطقة تل ضلفع قرب المطار وأسفر عن مقتل 21 عنصراً على الأقل من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها بينهم 13 على الأقل من جيش التحرير الفلسطيني، إضافة لمقتل ما لا يقل عن 16 عنصراً من افراد التنظيم المتطرف.

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