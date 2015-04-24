موقع بريطانى: حزب الله يبنى مهبطا للطائرات فى وادى البقاع

مهبط من شريط واحد

استبعاد نية تهريب الأسلحة

ذكر موقع "جانيس" البريطانى المختص بالشئون العسكرية والدفاعية، أن حزب الله شيد مهبطا للطائرات فى وادع البقاع الشمالى لطائراته بدون طيار، وفقا لتحليل صور تم التقاطها بالأقمار الصناعية.>ويقع المهبط فى منطقة نائية وقليلة السكان على بعد 10 كيلومترات جنوب بلدة الهرمل، و18 كيلومتر غرب الحدود السورية، وتم بناء المهبط فى الفترة بين 27 فبراير 2013 و19 يونيو 2014 وفقا للصور التى أصبحت متاحة للجمهور مؤخرا على جوجل إرث، ويتألف المهبط من شريط واحد غير ممهد طوله حوالى 670 مترا، وعرض 20 مترا، وتم إقامته بمواد من محجر قريب لبناء الطرف الشمالى للشريط. وتم بناء على شريط أقصر كان موجودا على الأقل منذ عام 2010.>وأشار الموقع إلى أن قطر طول المدرج يشير إلى أن الهدف منه ليس تهريب شحنات أسلحة من سوريا أو إيران، حيث إنه قصير للغاية لكل طائرات النقل التى تستخدمها القوات الجوية لكلا البلدين. وهناك استثناء واحد يمكن أن يكون فى طائرات الحرس الثورى الإيرانى An-74T -200 قصيرة الإقلاع، إلا أن الهبوط بحمولة مفيدة على شريط طوله 670 مترا فى منطقة جبلة يعتبر خطيرا لمعظم المشغلين.

والتفسير الآخر هو أن المدرج تم بناؤه للطائرات بدون طيار إيرانية الصنع مثل أبابيل 3، والتى تم استخدامها فى سوريا من قبل القوات المتحالفة مع نظام الأسد، وربما الطائرات الأحدث والأكبر شهد 129.

وأكدت مصادر بحزب الله للموقع أن التنظيم يستخدم طائرات بدون طيار لدعم عمليات ضد قوات المعارضة فى سوريا، لاسيما فى منطقة القلمون الجبلية على الحدود الشرقية للبنان.

ويوجد هوائى على تلة ارتفاع 430 متر جنوب الشريط ومرتبط بمسار، ورغم أنه يبدو برج خاص بهاتف محمل، فيمكن أن يستخدم فى توسيع نطاق محطة المراقبة الأرضية للطائرات بدون طيار.