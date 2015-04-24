"الداخلية السعودية" ترصد مليون ريال لمن يرشد عن متهم بقتل شرطيين

رصدت وزارة الداخلية السعودية مبلغ مليون ريال، لمن يرشد عن المطلوب نواف شريف العنزى، أحد المتهمين بقتل شرطيين فى هجوم مسلح استهدف دورية شرق العاصمة الرياض.

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل القبض على الخلية الإرهابية المتهمة بتنفيذ عمليات ضد جنود سعوديين، والتى كانت آخرها التعرض لإحدى دوريات الأمن أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية بشرق مدينة الرياض، مما أدى إلى استشهاد الجندى أول ثامر عمران المطيرى، والجندى أول عبدالمحسن خلف المطيرى.

- الداخلية السعودية تلقى القبض على خلية إرهابية قتلت جنديين فى دورية شرطية