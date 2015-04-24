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وفاة رئيس الأمن السابق بالجيش السورى

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وفاة رئيس الأمن السابق بالجيش السورى وفاة رئيس الأمن السابق بالجيش السورى
ذكر ناشط سورى وعدد من القنوات التلفزيونية اللبنانية أن رئيس الأمن السابق فى الجيش السورى رستم غزالى توفى فى مستشفى بالعاصمة السورية دمشق.

وتوفى غزالى وهو فى أوائل الستينيات من عمره. وكان رجل سوريا القوى فى لبنان خلال الاحتلال السورى الطويل للبلاد، ويشتبه فى تورطه فى عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى فى فبراير شباط 2005، ولم يصدر تعليق رسمى، ولا تزال ملابسات وفاته غير واضحة.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن غزالى توفى بعد قرابة شهرين من دخوله المستشفى بإصابة فى الرأس. وذكرت تقارير حينذاك أنه تعرض للضرب على يد حراس لواء سورى آخر.

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