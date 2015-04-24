الأهلي لـ في الجول.. عن حوار جاريدو: الرجل تلقى مساندة كاملة.. ولا ندري سببا لشكواه

عقب النادي الأهلي في شخص رئيس قطاع الكرة علاء عبد الصادق على التصريحات التي هاجم فيها مدرب الفريق خوان كارلوس جاريدو إدارة القلعة الحمراء.

جاريدو انتقد في حوار صحفي عددا من الأمور التي طلبها من النادي الأهلي ولم يجدها.

وانتقد جاريدو عدم وجود سوى طبيب واحد في الأهلي، وامتلاك النادي لقائمة كبيرة بشكل زائد عن الحد من اللاعبين وخصوصا المهاجمين، وانتقد الملاعب التي تقام عليها مباريات الفريق.

ورد علاء عبد الصادق لـFilGoal.com "الأهلي ساند جاريدو مساندة كاملة على مدار الفترة الماضية".

وتابع "لا ندري سببا لتلك التصريحات. ربما وصل للرجل من الجرائد معلومات مغلوطة عن مستقبله".

وأتم "جاريدو تلقى كل المساندة من الأهلي. تم الاستجابة لكل طلباته ولا نعلم سببا لتصريحاته تلك".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يدرس في اجتماعه المقبل مستقبل جاريدو مع الفريق وسبب تصريحاته تلك.

وينشر FilGoal.com الحوار كاملا الذي أجراه جاريدو وأغضب مسؤولي النادي الأهلي.