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بلوج أهلاوي - #108_أهلي.. حكاية الاجتماع الأول لنادي القرن

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بلوج أهلاوي - #108_أهلي.. حكاية الاجتماع الأول لنادي القرن بلوج أهلاوي - #108_أهلي.. حكاية الاجتماع الأول لنادي القرن

يوم الأربعاء 24 أبريل من عام 1907 كان تاريخا لا ينسى في كرة القدم المصرية والإفريقية إذ عقد الاجتماع الأول للجنة الإدارية العليا بالنادي الأهلي ليعلن تأسيس نادي القرن الإفريقي.

في مثل هذا العام منذ 108 سنة أنشأ رسميا النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في البطولات القارية بالعالم والأكثر تتويجا بالبطولات في وإفريقيا.

يوم 8 أبريل اجتمع مؤسسو الأهلي وهم عمر سلطان بك وإسماعيل سري باشا وعبد الخالق ثروت بك وإدريس راغب بك ومستر ميتشل أنس ومحمد محمود بك وأمين سامي باشا وعزيز عزت باشا.

واتفقوا يومها علي شراء قطعة أرض خارج نطاق المدينة لتكون مقرا لمنتدى طلبة المدارس العليا و خريجيها، يمارسون فيها الرياضة ويجتمعون لمناقشة أحوال البلاد السياسية والاجتماعية.

صاحب الفكرة كان عمر لطفي بك الذي أراد مقرا لمنتدى طلبة المدارس العليا و خريجيها، يمارسون فيها الرياضة ويجتمعون لمناقشة أحوال البلاد السياسية والاجتماعية.

يوم 24 أبريل من العام ذاته عقد الاجتماع الأول في منزل السيد ميتشل أنس بالجيزة برئاسته، ليتم إنشاء النادي تحت اسم "النادي الأهلي للألعاب الرياضية" قبل أن يتحول للنادي الأهلي للألعاب البدنية بعدها بـ10 أشهر.

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