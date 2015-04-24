نائب رئيس الوزراء الروسى: مواعيد تسليم صواريخ "إس-300" لإيران سرية

أكد نائب رئيس الوزراء الروسى دمترى روجوزين، أن مواعيد تسليم أنظمة الدفاع الجوى المضادة للطائرات "إس-300" لإيران سرية للغاية ولن يتم الكشف عنها.

وقال روجوزين لوكالة "نوفستي" الروسية ردا على سؤال حول مواعيد تسليم الصواريخ لإيران:" لا أستطيع أن أقول إنها معلومات سرية".

وكان قد وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضى برفع الحظر عن تصدير منظومات دفاع جوى صاروخية من طراز "إس-300" إلى إيران.

وأوضح جهاز الإعلام التابع للرئاسة الروسية أن المرسوم يرفع الحظر عن نقل منظومات "إس-300" إلى إيران عبر أراضى وأجواء روسيا، وتسليمها إلى إيران خارج روسيا.

وكانت إيران قد وقعت عقدا لشراء منظومات "إس-300" مع روسيا فى عام 2007. وحال حظر تصدير الأسلحة إلى إيران فى عام 2010 دون تنفيذ هذا العقد.

- إمداد إيران بأنظمة إس-300 الروسية لن يحدث قريبا