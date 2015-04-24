محافظ الشرقية يتهم أئمة المساجد الإخوان بإثارة الفتنة ويحيلهم للتحقيق

أكد الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، أن ما حدث اليوم من تسمم بعض أهالى الإبراهيمية، فتنة قصد بها أعداء الوطن تحويل مصر إلى فوضى.

وأضاف محافظ الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تحويل المسئولين عن المساجد للتحقيق الفورى، مؤكدًا أن هناك أئمة إخوان ما زالوا مدسوسين داخل الوزارة يروجون للفتن وترويع المجتمع المصرى لسماحهم بالإذاعة عبر مكبرات الصوت بالمساجد، لتوعية الأهالى بعدم الشرب من حنفيات المياه الخاصة بهم لتلوثها.

وأضاف المحافظ، أنه لا بد أن يعلم المواطن أن المغرضين يحيكون الفتن حتى يدخل المسئولون فى صراعات داخلية تاركين الصالح العام.