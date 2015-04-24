أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يتهم أئمة المساجد الإخوان بإثارة الفتنة ويحيلهم للتحقيق

Google+ Print
محافظ الشرقية يتهم أئمة المساجد الإخوان بإثارة الفتنة ويحيلهم للتحقيق محافظ الشرقية يتهم أئمة المساجد الإخوان بإثارة الفتنة ويحيلهم للتحقيق
أكد الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، أن ما حدث اليوم من تسمم بعض أهالى الإبراهيمية، فتنة قصد بها أعداء الوطن تحويل إلى فوضى.

وأضاف محافظ الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تحويل المسئولين عن المساجد للتحقيق الفورى، مؤكدًا أن هناك أئمة إخوان ما زالوا مدسوسين داخل الوزارة يروجون للفتن وترويع المجتمع المصرى لسماحهم بالإذاعة عبر مكبرات الصوت بالمساجد، لتوعية الأهالى بعدم الشرب من حنفيات المياه الخاصة بهم لتلوثها.

وأضاف المحافظ، أنه لا بد أن يعلم المواطن أن المغرضين يحيكون الفتن حتى يدخل المسئولون فى صراعات داخلية تاركين الصالح العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري