ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواشي بشرق التفريعة وبحوزتهم بندقية آلية ببورسعيد

تمكن ضباط مباحث قسم شرق التفريعة، من ضبط عصابة مكونة من ثلاثة لصوص تخصصوا في سرقة المواشي بمنطقة شرق بورسعيد .

تبلغ لقسم شرطة شرق التفريعه بمديرية أمن بورسعيد، من المدعو (ح .م .ش) ،47 سنة، صياد، مقيم دائرة القسم باكتشافه سرقة عدد (3) رؤوس ماشيه أبقار من الأرض خاصته بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقه .

توصلت تحريات النقيب أحمد عادل، رئيس مباحث قسم شرطة شرق التفريعة بمديرية أمن بورسعيد، إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكون من كل من « المدعو أحمد م .ا .ش »، مقيم قرية الشبول مركز المنزلة ، دقهلية، و« المدعو أحمد. ا . ا »، مقيم قرية الشبول مركز المنزلة، دقهلية، و« المدعو محمد . م . ر . ع »، مقيم قرية الشبول مركز المنزلة، دقهلية .

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية مكبرة، حيث تمكن ضباط مباحث قسم شرطة شرق التفريعة بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المذكورين، و بحوزة الأول سلاح ناري عباره عن « بندقية آلية » عيار7.62×39مم، وعدد ( 6 ) طلقات من ذات العيار .

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن السلاح الناري المضبوط ملك للأول بقصد استخدامه فى التصدى لكل من يحاول ضبطهم حال ارتكابهم لجرائمهم .

المراسل | جمال نوفل