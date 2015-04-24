"الخارجية الروسية" تعلن إجلاء 246 مصرياً من اليمن خلال الشهر الماضى

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، أن طائرات وزارة الطوارئ الروسية أجلت من اليمن، خلال الشهر الماضى، أكثر من 1700 شخص، من بينهم 400 روسى، و246 مصرياً.

وأضاف "لوكاشيفيتش"، خلال حديثه للصحفيين الذى نقلته وكالة "تاس" الروسى، أنه فى الفترة من 31 مارس إلى 23 إبريل تم إجلاء 1700 مواطن مختلف الجنسية، كما ساهمت السفن الحربية الروسية عملية الإجلاء، خلال 31 مارس و11 إبريل، ونقلت اثنين من السفن الحربية الروسية من ميناء عدن إلى جيبوتى 351 شخصا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أنه فى الرحلتين الثامنة والتاسعة والأخيرة، أمس الخميس، تم إجلاء 197 من المواطنين الروس والأجانب.

وقال الدبلوماسى الروسى، إنه من بين جميع الذين تم إجلاؤهم من منطقة الصراع من اليمن 400 روسى، 369 مواطناً من أوزبكستان، 135 - طاجيكستان، 95 - أوكرانيا، 43 - روسيا البيضاء، بالإضافة إلى مواطنين من كازاخستان ومولدوفا وقرغيزستان وأذربيجان وأرمينيا، و46 شخصا من مواطنى الولايات المتحدة.

وأضاف إجلاء 350 من اليمنيين، 32 من السوريين، 31 من الكوبيين، 29 مواطنا بولنديا، 246 مواطنا من مصر، 7 من ألمانيا، 7 من ليبيا، 7 من بريطانيا، وأيضا مواطنى أستونيا، كندا، كولومبيا، مقدونيا، والبحرين، والبوسنة والهرسك وليتوانيا وإثيوبيا.