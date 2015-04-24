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بالفيديو..إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع هاجر العادلى

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بالفيديو..إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع هاجر العادلى بالفيديو..إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها..
>الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بوقف العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام

محلب يشارك قادة العالم اليوم الاحتفال بـ60 عاما على مؤتمر الأفروآسيوى

وزير الدفاع يصل بكين فى زيارة لبحث دعم التعاون المصرى الصينى

“القابضة للمياه”: مياه محطة الإبراهيمية غير ملوثة والتحاليل أثبتت جودتها

محمد صلاح: فيورنتينا يخطو بثبات نحو نهائى اليوروباليج

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مصر 365

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