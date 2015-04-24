بالفيديو..إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع هاجر العادلى

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محلب يشارك قادة العالم اليوم الاحتفال بـ60 عاما على مؤتمر الأفروآسيوى

وزير الدفاع يصل بكين فى زيارة لبحث دعم التعاون المصرى الصينى

“القابضة للمياه”: مياه محطة الإبراهيمية غير ملوثة والتحاليل أثبتت جودتها

محمد صلاح: فيورنتينا يخطو بثبات نحو نهائى اليوروباليج