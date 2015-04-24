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الرئيس اليونانى يغادر القاهرة بعد زيارته لمصر ولقاء الرئيس السيسى

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الرئيس اليونانى يغادر القاهرة بعد زيارته لمصر ولقاء الرئيس السيسى الرئيس اليونانى يغادر القاهرة بعد زيارته لمصر ولقاء الرئيس السيسى
غادر الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس القاهرة، بعد ظهر اليوم، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشاد الرئيس اليوناني بالعلاقات المصرية اليونانية، وخير دليل على هذه العلاقات المتميزة هو استثمار رجال الاعمال اليونانيين نحو 4 مليارات يورو في مشاريع بمصر .

وتأتى زيارة بافلوبولوس لمصر بعد شهرين من انتخابه كرئيس لليونان وهى أول زيارة لدولة بعد زيارته لقبرص .

- السيسى: يجب صرف مستحقات العاملين المصريين لدى اليونان.. و"بافلوبولوس": أثينا رابع أكبر دولة أوروبية تستثمر فى مصر بـ4 مليارات يورو.. والبلدان يتفقان على استمرار التشاور لترسيم الحدود البحرية

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مصر 365

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