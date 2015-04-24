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بالصور.. شارع بأرض اللواء يتحول لمقلب قمامة بعد تطويره بـ5 ملايين جنيه

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يعانى أهالى شارع ترعة المجنونة بمنطقة أرض اللواء بالجيزة من تراكم تلال القمامة الكبيرة وبواقى أعمال الهدم والتى تكاد تغلق الطريق أمام السيارات بالشارع الرئيسى، بخلاف الروائح الكريهة والأدخنة المتصاعدة من حرق هذه المخلفات، والتى تؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وتعرضهم لضيق التنفس حتى داخل شققهم السكنية من كثرة الأدخنة المتصاعدة، فى الوقت ذاته تشهد المنطقة عدد من المدارس والتى يتعرض طلابها يومياً للتلوث الهوائى والبيئى.

من جانبه قال الحاج كرم محمود صاحب أحد العقارات بالمنطقة "محدش بيشيل الزبالة من الشارع، وكل يومين يجى اللودر يرفع الطوب والردش والزبالة من الشارع ويرميها على جنب عشان يفتح الطريق بس، ويسيبوا الزبالة زى ماهى، لحد مابقت تلال".

النبيشة بيلقطوا البلاستيك والكارتون والزبالة بتفضل فى الشارع


>فيما قال الحاج أبو عاطف: "كل يوم تيجى عربيات الزبالة والردش ترمى فى الشارع وتسد الطريق، ويجوا النبيشة يلقطوا منها البلاستيك والكارتون وتتساب باقى الزبالة فى الشارع ومحدش بيشيلها، وبالليل بيتولع فيها والدخان بيغطى المنطقة ويدخل علينا فى الشقق يكتم نفسنا، ويتعب العيال".

وقال مصطفى سيد أحد سكان العقارات بالمنطقة: "الشارع دا اتجدد وأترصف من سنة تقريباً، وبعدها الحى والمحافظة اهتموا بيه شوية وكان فى حملات بتيجى الشارع، بقالنا أكتر من شهرين مابنشوفش حد بيجى لايتابع أو يهتم، وكل إللى عنده مخلفات هدم وزبالة بيجى يرمى فى الشارع ومافيش أى رقابة، كل يومين تجى لودر يرفع الزبالة من الشارع يفتك الطريق ويرميها على جنب زى ماهى".

ربة منزل: كل ما أجيب ابنى المدرسة يتعلم يتعب من دخان حرق المخلفات


>ومن جانبها قالت عزة صبحى ربة منزل: "ابنى فى مدرسة هنا، وكل يوم ألاقى كمية الزبالة بتزيد والدخان بيتعب عيالنا وهما قاعدين فى الفصول، ومش بيقدروا يتنفسوا، وبودى ابنى للدكتور عشان صدره تعبان ومش عارفة أعمل إيه كل ما أجيب ابنى المدرسة يتعلم يتعب من الدخان حرق المخلفات إللى جنب المدرسة".

فى الوقت ذاته تشهد منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، حالة من الإهمال الشديد وذلك بسبب تراكم أكوام القمامة، وتكسير الأسفلت من الشوارع الرئيسية، نظراً لإصلاحات التى تتم فى باطن الأرض من إحلال مواسير مياه متهالكة وكابلات كهرباء، مما أدى إلى تكسير الشوارع وعدم إعادتها إلى ماكانت عليه.

تطوير ترعة المجنونة تكلف 5 ونصف مليون جنيه فى أبريل من العام الماضى


>يذكر أن شارع ترعة المجنونة بأرض اللواء قد شهد عمليات التطوير والتجديد فى أبريل من العام الماضى، وتم رصفه بتكلفة بلغت 5 ونصف مليون جينه، من أجل تحويله لمحور رئيسى من اتجاهين، يخدم أهالى بولاق وأرض اللواء، ويعمل على تخفيف العبء بشارع فيصل.

أكوام من القمامة بشارع ترعة المجنونة -اليوم السابع -4 -2015
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أكوام من القمامة بشارع ترعة المجنونة

أدخنة متصاعدة من حرق القمامة والمخلفات -اليوم السابع -4 -2015
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أدخنة متصاعدة من حرق القمامة والمخلفات

أدخنة كثيفة من حرق المخلفات بشارع ترعة المجنونة -اليوم السابع -4 -2015
>

أدخنة كثيفة من حرق المخلفات بشارع ترعة المجنونة

تلال القمامة والمخلفات تغرق أرض اللواء -اليوم السابع -4 -2015
>

تلال القمامة والمخلفات تغرق أرض اللواء

القمامة ومخلفات البناء بشارع ترعة المجنونة ببولاق -اليوم السابع -4 -2015
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القمامة ومخلفات البناء بشارع ترعة المجنونة ببولاق

تحول شارع ترعة المجنونة إلى مقلب قمامة بعد تطويره بـ5 ملايين جنيه -اليوم السابع -4 -2015
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تحول شارع ترعة المجنونة إلى مقلب قمامة بعد تطويره بـ5 ملايين جنيه

تزايد كميات القمامة والمخلفات بشوارع أرض اللواء -اليوم السابع -4 -2015
>

تزايد كميات القمامة والمخلفات بشوارع أرض اللواء

أهالى ترعة المجنونة بأرض اللواء يعانون من أدخنة حرق المخلفات بالشارع -اليوم السابع -4 -2015
>

أهالى ترعة المجنونة بأرض اللواء يعانون من أدخنة حرق المخلفات بالشارع

مخلفات عمليات الهدم بنهر الطريق بشارع ترعة المجنونة -اليوم السابع -4 -2015
>

مخلفات عمليات الهدم بنهر الطريق بشارع ترعة المجنونة

أدخنة المخلفات بترعة المجنونة تلوث الهواء -اليوم السابع -4 -2015
>

أدخنة المخلفات بترعة المجنونة تلوث الهواء

الروائح الكريهة وأدخنة حرق المخلفات تلوث هواء شارع ترعة المجنونة بأرض اللواء -اليوم السابع -4 -2015
>

الروائح الكريهة وأدخنة حرق المخلفات تلوث هواء شارع ترعة المجنونة بأرض اللواء

الأدخنة تتصاعد من المخلفات وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين بأرض اللواء -اليوم السابع -4 -2015
>

الأدخنة تتصاعد من المخلفات وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين بأرض اللواء

تلال القمامة والمخلفات تغرق منطقة أرض اللواء شارع ترعة المجنونة -اليوم السابع -4 -2015
>

تلال القمامة والمخلفات تغرق منطقة أرض اللواء شارع ترعة المجنونة

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