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انفجار عبوة ناسفة بمحيط محكمة الفيوم دون إصابات

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انفجار عبوة ناسفة بمحيط محكمة الفيوم دون إصابات انفجار عبوة ناسفة بمحيط محكمة الفيوم دون إصابات
شهد مجمع محاكم الفيوم منذ قليل، انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع صغيرة الحجم أمام استراحة أعضاء النيابة دون وقوع إصابات، فيما أبطل خبراء المفرقعات مفعول عبوة أخرى بنفس المكان.

تلقى يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بورود بلاغ من أفراد حراسة محكمة الفيوم الابتدائية أفادوا فيه بانفجار عبوة بدائية الصنع، صغيرة الحجم أحدثت دوى صوت دون تلفيات.

انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث، وعثرت على عبوة أخرى مشابهة فأبطلت مفعولها وتبين من المعاينة الأولية، أن مجهولين وضعوا العبوتين بجوار استراحة أعضاء النيابة التى يفصل بينها ومحكمة الفيوم شارع جانبى وفروا هاربين، فانفجرت إحداهما دون إصابات أو تلفيات، وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال الثانية.

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مصر 365