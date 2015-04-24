فيديو.. صلاح ثاني لاعب مصري يتأهل لنصف نهائي بطولة أوروبية

أصبح محمد صلاح لاعب فيورنتينا الإيطالي ثاني لاعب مصري في التاريخ يتأهل للدور نصف النهائي في إحدى البطولات الأوروبية بعدما حسم فريقه فيورنتينا المواجهة أمام دينامو كييف الأوكراني وتأهل لنصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

تأهل صلاح مع الفيولا يوم الخميس بالفوز 2-0 على دينامو كييف بعد تعادله ذهابا في أوكرانيا 1-1، وسيلعب النجم المصري أمام حامل لقب البطولة نادي سيفيليا الإسباني في الدور نصف النهائي.

وسبق صلاح لهذا الإنجاز، التأهل لنصف نهائي مسابقة أوروبية، لاعب مصري واحد فقط هو أحمد حسام ميدو.

الأخير تأهل مع فريقه السابق أوليمبيك مارسيليا الفرنسي لنصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2003-2004، حين ساهم في قهر العملاق الإيطالي إنتر ميلان في عقر داره 1-0 في مباراة الإياب للدور ربع النهائي بعدما غاب عن لقاء الذهاب في فرنسا والذي حسمه مارسيليا بنفس النتيجة.

شارك ميدو أساسيا في المباراة التي أقيمت بملعب "جوزيبي مياتسا" بمدينة ميلانو، ولكنه لم يدخل قائمة الفريق بعد ذلك في مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية من البطولة.

استطاع مارسيليا ذلك الموسم بقيادة الأسطورة الإيفوارية ديدييه دروجبا في الإطاحة بنيوكاسل يونايتد الإنجليزي من الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام فالنسيا الإسباني 2-0 مع مدربه رافاييل بينيتيث.

بينيتيث متواجد في نصف نهائي الدوري الأوروبي حاليا مع نادي نابولي، وسيواجه دنيبرو الأوكراني.. وقد يصطدم بصلاح في حال بلوغ فيورنتينا ونابولي الدور النهائي من المسابقة.

وإذا كان ميدو هو صاحب أول تأهل للاعب مصري لنصف نهائي بطولة قارية في أوروبا، فإن صلاح بإمكانه أن يصبح أول لاعب مصري يشارك بالفعل في الدور نصف النهائي حين يواجه فيورنتينا فريق سيفيليا يوم 7 مايو المقبل بإسبانيا في لقاء الذهاب، أو في لقاء الإياب يوم 14 مايو في مدينة فلورانس.