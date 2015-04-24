أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خطبة الجمعة بشمال سيناء تؤكد دور الإسلام فى بناء الأوطان

Google+ Print
خطبة الجمعة بشمال سيناء تؤكد دور الإسلام فى بناء الأوطان خطبة الجمعة بشمال سيناء تؤكد دور الإسلام فى بناء الأوطان
أكد الشيخ أمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، فى خطبة الجمعة بمسجد المدينة الشبابية بالعريش، أن الإسلام يبنى الأوطان على تقوى ورضوان وليس خرابا وفسادا.

وشدد على ضرورة وأهمية اختيار القيادات الوطنية، فهو من أصول الإسلام لقيام الأمة وريادتها، محذرا من الوساطة والمحسوبية وكيف أنها كفيلة بهلاك الأمة.

وتابع، ونحن نعيش أعياد تحرير سيناء ندرك قيمة جيشنا التى تشهد أرض سيناء أن جند هم خير أجناد الأرض، وأرض سيناء أرض مقدسة، كما سماها الله عز وجل، وهى الأرض التى سار على رمالها أنبياء الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري