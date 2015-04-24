خطبة الجمعة بشمال سيناء تؤكد دور الإسلام فى بناء الأوطان

أكد الشيخ أمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، فى خطبة الجمعة بمسجد المدينة الشبابية بالعريش، أن الإسلام يبنى الأوطان على تقوى ورضوان وليس خرابا وفسادا.

وشدد على ضرورة وأهمية اختيار القيادات الوطنية، فهو من أصول الإسلام لقيام الأمة وريادتها، محذرا من الوساطة والمحسوبية وكيف أنها كفيلة بهلاك الأمة.

وتابع، ونحن نعيش أعياد تحرير سيناء ندرك قيمة جيشنا التى تشهد أرض سيناء أن جند مصر هم خير أجناد الأرض، وأرض سيناء أرض مقدسة، كما سماها الله عز وجل، وهى الأرض التى سار على رمالها أنبياء الله.