انتهاء أزمة عمال وسائق شركة الزيوت المتكاملة بالسويس بمحضر صلح

انتهت أزمة 3 عمال بشركة الزيوت المتكاملة بالسويس وسائق إحدى سيارات الإنتاج بمنطقة عتاقة الصناعية بمحضر صلح بين الطرفين بقسم شرطة عتاقة.

كان قسم شرطة عتاقة بالسويس تلقى أمس بلاغا من سائق سيارة نقل يتهم 3 عاملين بشركة الزيوت المتكاملة بالتعدى عليه وتحطيم السيارة ومنعه من التحرك كنوع من الاحتجاج على قرار فصل 480 عاملا من شركة الزيوت المتكاملة وعدم صرف مستحقاتهم لمدة شهرين وحدث ذلك الاعتداء أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمس.

عقب ذلك توجه العاملون وحرروا محضرا ضد سائق السيارة النقل يتهمونه بمحاولة دهسهم بالسيارة وإشعال النيران فيهم باستخدام أسطوانة غاز وفى نهاية الأمر تمكن الرائد أحمد عبد الفتاح رئيس مباحث قسم شطة عتاقة من تهدئة الأجواء بين العاملين والسائق وتم تحرير محضر صلح بين الطرفين.

شركة الزيوت المتكاملة، السويس، أعتصام، اخبار مصر، مصر اليوم

>