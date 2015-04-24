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قرعة دوري الأبطال - جوارديولا يصطدم ببرشلونة وريال مدريد يدافع عن لقبه أمام يوفنتوس

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قرعة دوري الأبطال - جوارديولا يصطدم ببرشلونة وريال مدريد يدافع عن لقبه أمام يوفنتوس قرعة دوري الأبطال - جوارديولا يصطدم ببرشلونة وريال مدريد يدافع عن لقبه أمام يوفنتوس

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عن وقوع صداما ناريا بين بايرن ميونيخ مع مدربه جوزيب جوارديولا وفريق برشلونة، ووقوع ريال مدريد حامل لقب المسابقة في طريق يوفنتوس.

وبذلك سيواجه جوارديولا ناديه السابق برشلونة لأول مرة بعدما رحل عنه عام 2012، وهو الموسم الرابع على التوالي الذي يواجه فيه بايرن ميونيخ منافسا إسبانيا في الدور نصف النهائي.

وسيواجه مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي فريق يوفنتوس للمرة الثانية وهو مدربا للفريق الملكي بعدما تغلب عليه في دور المجموعات الموسم الماضي 2-1 في مدريد وتعادل في تورينو 2-2.

وستقام مباراتا الذهاب يومي 5 و6 مايو المقبلين، وبعدها بأسبوع مباراتي العودة.

وسيواجه برشلونة فريق بايرن في لقاء الذهاب على ملعب كامب نو ثم يخوض الإياب على ملعب أليانز أرينا.. بينما يحل ريال مدريد ضيفا على يوفنتوس في تورينو في مباراة الذهاب ثم يخوض مواجهة العودة على ملعبه سانتياجو برنابو.

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