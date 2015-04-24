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فيديو - يوفنتوس بعد 12 عاما يعود لنفس السيناريو.. وبرشلونة للثأر من الـ7-0

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فيديو - يوفنتوس بعد 12 عاما يعود لنفس السيناريو.. وبرشلونة للثأر من الـ7-0 فيديو - يوفنتوس بعد 12 عاما يعود لنفس السيناريو.. وبرشلونة للثأر من الـ7-0

انتهت قرعة دوري أبطال أوروبا بمواجهة نارية بين برشلونة ومدربه الأسبق بيب جوارديولا الذي يدرب بايرن ميونيخ كما سيواجه ريال مدريد اختبارا صعبا مع يوفنتوس الذي اقترب من حسم الكالتشيو.

يوفنتوس وسيناريو 2003

يوفنتوس غاب 12 عاما عن اللعب في نصف النهائي وتحديدا منذ 2003 في النسخة التي وصل فيها للنهائي قبل أن يخسر من ميلان بركلات الترجيح.

للمصادفة سيكون على يوفنتوس أن يواجه ريال مدريد وهو نفس الفريق الذي واجهه السيدة العجوز في 2003 واستطاع أن يتغلب عليه 4-3 بمجموع المباراتين.

في مباراة الذهاب استطاع ريال مدريد الذي كان حاملا للقب وقتها أيضا أن يفوز على أرضه بهدفين مقابل هدف ولكن في مباراة الإياب استطاع يوفنتوس أن يهزم الملكي 3-1 ويصعد للنهائي.

بسبب تلك المباراة فقد يوفنتوس بافيل نيدفيد في النهائي بعد أن حصل على الإنذار الثالث.

ثأر برشلونة

برشلونة سيتعين عليه الإطاحة ببايرن ميونيخ وجوارديولا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إذا أراد استكمال مشواره نحو الثلاثية.

لكن المباراة أمام بايرن ستحمل طابعا أخرا بعيدا عن عودة جوارديولا وقوة الفريق البافاري، بل مازال الثأر منهم أمرا يشغل الكاتالونيين.

بايرن ميونيخ سبق وأن أطاح ببرشلونة من الدور ذاته عام 2012 عندما سحقه 4-0 ذهابا في ألمانيا قبل أن يكرر الفوز إيابا 3-0 في كامب نو.

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فيديو اليوم السابع

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