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نيدفيد: من الرائع مواجهة وحوش ريال مدريد مرة أخرى

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نيدفيد: من الرائع مواجهة وحوش ريال مدريد مرة أخرى نيدفيد: من الرائع مواجهة وحوش ريال مدريد مرة أخرى

صرح بافل نيدفيد المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي بأنه من الرائع مواجهة ناديه لريال مدريد مرة أخرى بعد 12 عاما في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال واصفا إياهم بالـ"وحوش".

وأكد نيدفيد أن يوفنتوس يعلم جيدا أنه سيواجه حامل لقب البطولة وأنه سيقدم أفضل ما عنده في تلك المواجهة الصعبة.

وأوقعت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوفنتوس في مواجهة ريال مدريد، وبرشلونة في مواجهة بايرن ميونيخ.

تحدث نيدفيد عقب إجراء القرعة لشبكة (سكاي سبورتس) قائلا:"من الرائع مواجهة ريال مدريد مرة أخرى، فهم وحوش".

وأضاف "نعلم أننا سنواجه حامل اللقب، ولكننا نود أن نقدم كل ما لدينا في هذه المواجهة، وأثق بأنها ستكون رائعة لجمهورنا".

وأردف "نحن سعداء بوجودنا في الدور نصف النهائي، وبكوننا نتنافس مع الفرق الثلاثة الأفضل في العالم".

وسيخوض يوفنتوس مباراة الذهاب على ملعبه أمام ريال مدريد أحد يومي 5 أو 6 مايو المقبلين، ثم تقام مباراة العودة في الأسبوع التالي على ملعب سانتياجو برنابو.

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