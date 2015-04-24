أنشيلوتي: اقتراب يوفنتوس من الدوري سيصعب مهمتنا في دوري الأبطال

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على صعوبة المواجهة أمام يوفنتوس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خاصة مع اقتراب الأخير من حسم لقب الدوري الإيطالي مما يعطيه الفرصة لاستعداد أفضل للمنافسة الأوروبية.

وأكد أنشيلوتي أن فريقه يتمتع بثقة كبيرة في مشواره نحو الحفاظ على لقبه وأن تكرار الفريق لأداء مباراة أتليتكو مدريد الأخيرة سيضمن له العبور للنهائي.

وأوقعت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوفنتوس في مواجهة ريال مدريد، وبرشلونة في مواجهة بايرن ميونيخ.

تحدث المدرب الإيطالي للصحفيين عقب القرعة قائلا:"يوفنتوس فريق لديه تاريخ عريق.. يقدمون موسما جيدا جدا وتقريبا حسموا لقب الدوري، مما يعني أنهم سيركزون أكثر على دوري الأبطال".

وأضاف "نحن واثقون في مواصلة المشوار نحو حلمنا، وهو الوصول للنهائي للمرة الثانية على التوالي.. يجب أن نكون في أفضل حال ممكن من أجل الفوز، نحتاج لنفس الأداء الذي قدمناه أمام أتليتكو".

وسيخوض ريال مدريد مباراة الذهاب أمام يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية أحد يومي 5 أو 6 مايو المقبلين، ثم يلعب مباراة العودة على استاد سانتياجو برنابو.