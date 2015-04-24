لام: برشلونة هو الفريق الأقرب للتأهل

يرى قائد بايرن ميونيخ فيليب لام أن برشلونة هو الأقرب والمرشح للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من بين الفريقين.

وكانت القرعة قد أوقعت بايرن ميونيخ في مواجهة نارية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تكرار لسيناريو 2013.

وقال لام بعد القرعة "في الوقت الحالي يبدو برشلونة هو الفريق الأفضل والمرشح للفوز".

وأضاف "يمتلكون لاعبين رائعين ويقدمون أداء رائعا حتى الآن، سجل ضدهم أهدافا قليلة وسجلوا أهدافا كثيرة".

وتابع "لكن عندما تصل لنصف النهائي تريد أن تصل للنهائي أيضا، خبرتنا من المشاركة في نصف النهائي علمتنا أيضا أن الأمر لن يكون سهلا".