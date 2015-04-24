مؤسسة ريال مدريد تساعد في التنقيب عن مواهب الاسكندرية

افتتحت مؤسسة ريال مدريد مدرسة جديدة لتنمية وتطوير الموهوبين والناشئين في عالم كرة القدم المصرية بالتعاون مع شركة Fame Academies، وذلك في الاسكندرية.

شركة Fame Academies صاحبة حق استخدام اسم النادي الملكي الإسباني في مدارس الناشئين والموهوبين، وقد افتتحت فرع الاسكندرية بحضور خوليو رانكو المدير التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد.

وحرص رانكو على توجيه تحية فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للحضور الذي تواجد في افتتاح فرع الاسكندرية بعد نجاح الأكاديمية في القاهرة من خلال أفرع الجزيرة و6 اكتوبر والمعادي وبلاتينوم كلوب.

وقال رانكو: "عن طريق مدارس اجتماعية في البحيرة وأسيوط والجيزة استطعنا خدمة 570 طفلا بين 5 سنوات و17 عاما".

وتابع "ومن خلال الأكاديمية وبالتعاون مع fame عملنا مع 400 شابا، يعيشون مع مدربين مصريين لديهم الرخص المطلوبة للعمل وبعد دوارت تلقوها في ريال مدريد. وفي الاسكندرية ننتظر 100 شابا أخر".

أكاديمية ريال مدريد في مصر لا تلعب باسم ريال مدريد، لكنها تنال إشرافا من النادي الملكي وتعمل وفق معاييره في التدريب والتعامل مع الشباب.

جورج كادينيز القنصل الإسباني بالاسكندرية كان حاضرا في الحفل، في وجود العديد من نجوم اللعبة يتقدمهم إسلام الشاطر وتحت إشراف أحمد عبدون رئيس مجلس إدارة Fame Academies.