الجمعية الأوروبية للكبد توصى بعدم استخدام العلاج الثنائى لفيروس "سى"

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء أن المؤتمر السنوى للجمعية الأوروبية، المنعقد فى فيينا، أوصى بعدم تطبيق العلاج الثنائى بالسوفالدى والريبافيرين، لعلاج النوع الجينى الرابع من فيروس سى المتبع فى مصر ، لعدم وجود دراسات حوله، مشيرًا إلى أنهم أكدوا أن أنسب العلاجات هو "الهارفونى".

وأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشارى الكبد، والمستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، فى بيان أصدره المركز، أن التوصيات شملت جميع بروتوكولات الفيروسات والتى بلغت 6 برتوكولات، تضمنت "الخيار الأول للمرضى الذين لا يوجد لديهم تليف سواء كانوا جدد أو لم يستجيبوا للإنترفيرون لابد من علاجهم بعلاج ثلاثى السوفالدى الإنترفيرون الريبافرين لمدة 3 أشهر، والمرضى الجدد أو الذين حدثت لهم انتكاسة من الإنترفيرون أو بسبب برنامج السوفالدى والريبافرين، فالأنسب الأولسيو الإنترفيرون طويل الأمد الريبافرين لمدة 3 أشهر فقط".

وأضاف "عز العرب"، أن جميع البرامج جاءت بدون استخدام الإنترفيرون، فالخيار الأول هارفونى لمدة 3 أشهر لجميع المرضى، والخيار الثانى أولسيو والسوفالدى لمدة 3 أشهر لجميع المرضى، والثالث الفيكبيراكس والريبفارين لمدة 3 أشهر لحالات يحددها الطبيب، والرابع السوفالدى والداكلاتا سفير لمدة 3 أشهر ويحددها الطبيب".

أما عن برتوكول العلاج المخصص للتليف، فللدرجة الأولى " Child A"، فأشار إلى أن جميع المرضى سواء جدد أو لم يستجيبوا للعلاج الثنائى المطبق فى مصر يمكن علاجهم بالثلاثى "السوفالدى، الإنترفيرون، الريبافرين"، والخيار الثانى علاج ثلاثى "الأولسيو، وإنترفيرون الريبافرين لمدة 3شهور".

ولفت إلى وجود خيارات غير متضمنة الإنترفيرون لمرضى التليف، تضم:" هارفونى، الريبافرين لمدة 3شهور أو 6شهور بدون الريبافرين"، و"الفيبكراكس، والريبافرين لمده 6 شهور"، أو "الأولسيو والسوفالدى لمدة 6شهور"، أو "السوفالدى، والداكلاتا سفير لمدة 6شهور"، كما أوصى المؤتمر باستخدام هارفونى والأولسيو، كخيار أول لجميع المرضى الذين لا يناسبهم الإنترفيرون.

وأكد استشارى الكبد والمستشار الطبى للمركز، أن برتوكولات العلاج الجديدة أصبحت ملزمة للجميع، وأن تجربة العلاج الثنائى السوفالدى والريبافرين المطبقة فى مصر، لم تضف جديدا وكان عملا وصفه بـ"الغريب".

ومثل المركز فى المؤتمر 3 أطباء برئاسة الدكتور محمد عز العرب، فى أعمال الدورة الخمسين التى حضرها 2000طبيب من 88دولة، وحضرها نحو 112 طبيبا مصريا، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والهيئات الأمريكية والأوروبية للدواء.

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