بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد على أحياء الزهور والضواحي

قام اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل في إنشاء كوبري قناة الاتصال الذي يتم انشاؤه حاليًا لربط حي الجنوب بالمحافظة، والذي يخدم مشروع الإسكان ( المنحة الإماراتية) لعدد 4032 وحدة سكنية، وذلك ضمن مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد، والتي تشرف عليه إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحه عن طريق 17 شركة مقاولات، وقد استقل محافظ بورسعيد لنش داخل البحيرة لمتابعة أعمال إنشاء الكوبري من الجانبين .

وقام المحافظ بمتابعة سير العمل في إنشاء سوق الموبيليات المستعملة بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، حيث يتم تجميع بائعي الموبيليات المستعملة في مكان واحد بشكل نموذجي يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة، وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليماته إلي رئيس حي الضواحي بتكثيف أعمال النظافة بمحطة ركاب المحافظات ورفع كفاءة المنطقة من أعمال النظافة .

قام المحافظ في إطار المتابعة الميدانية، بزيارة مفاجئة إلي مستشفي الزهور العام للوقوف علي مستوي تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين، وتواجد الأطباء، وأطقم التمريض داخل أقسام الاستقبال والطوارئ للإطمئنان علي مستوي الخدمة الطبية اللائقه للمواطنين، كما قام محافظ بورسعيد بالمرور علي كافة أقسام المستشفي وغرفة العمليات للاطمئنان علي كفاءة الأجهزة والمعدات، وتوافر الأدوية الموجودة بالمستشفي، وطالب المحافظ بضرورة معاملة المرضي بصورة حسنة وتوفير ما يحتاجونه من الرعاية الصحية والعلاجية .

مراسل: جمال نوفل