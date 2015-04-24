اختيار القيادات لتولى المناصب فى الدولة عنوان خطبة الجمعة فى العريش

تحدث الشيخ أمين عبد الوهاب خطيب مسجد المدينة الشبابية بالعريش شمال سيناء، فى خطبة الجمعة اليوم عن اختيار القيادات، وذكر أن الإسلام أكد على ضرورة اختيار القيادات لتولى المناصب فى الدولة وأن الإسلام لا يضيع جهود أصحاب الكفاءات.

وقال خطيب المسجد إن الساعات الفارقة فى حياة الأمم هى التى تتحول فيها الى ورشة عمل كل يعمل فى مجاله، وكل يجد ويكدح لبناء بلده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن خير الناس أنفعهم للناس، ورسم لنا اعظم مثلا فى بناء الوطن فى المدينة المنورة عندما إتفق المهاجرين والأنصار واتحدوا ووصل الأمر أن يشاطر الأنصار المهاجرين فى اموالهم وهذا عمل جماعى بنى فيه أصحاب الرسول أعظم حضارة عرفها التاريخ.