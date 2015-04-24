بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بذكرى تحرير سيناء فى الإسكندرية

نظم متظاهرو ساحة القائد إبراهيم المطالبون بإقالة محافظ الإسكندرية تظاهرة احتفالية على كورنيش الإسكندرية، للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، حيث رفع المتظاهرون لافتات، كتبوا عليها شهداء الواجب "وبها مجموعة من صور الشهداء من الجيش والشرطة كما رفعوا لافتة كتبوا عليها شكر وعرفان فى يوم تحرير سيناء لجيشنا المغوار الذى عبر القناة.

كما وقف متظاهر آخر يرفع المصحف والصليب تعبيرا عن الوحدة الوطنية، وأكد المتظاهرون أنهم سينظمون وقفة غدا فى ذكرى تحرير سيناء.

من ناحية أخرى واصل بعض المتظاهرين بساحة القائد إبراهيم التظاهر ضد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، ورفعوا "القرع العسلى والكوسة" للمطالبة بإقالة المحافظ.

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متظاهرو القائد إبراهيم يواصلون التظاهر ضد المحافظ



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تظاهرة ترفع الكوسة لإقالة محافظ الإسكندرية



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متظاهرو القائد إبراهيم يتظاهرون فى ذكرى تحرير سيناء



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المتظاهرون يرفعون لافتات لتحية الجيش



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تظاهر يرفع المصحف والصليب



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المتظاهرون يهتفون للجيش والشرطة



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هتافات للجيش فى ذكرى تحرير سيناء



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صور شهداء الجيش تتصدر مظاهرات القائد إبراهيم



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متظاهرو القائد إبراهيم يتظاهرون فى ذكرى تحرير سيناء



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جانب من المظاهرة