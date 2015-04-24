أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بذكرى تحرير سيناء فى الإسكندرية

Google+ Print
نظم متظاهرو ساحة القائد إبراهيم المطالبون بإقالة محافظ الإسكندرية تظاهرة احتفالية على كورنيش الإسكندرية، للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، حيث رفع المتظاهرون لافتات، كتبوا عليها شهداء الواجب "وبها مجموعة من صور الشهداء من الجيش والشرطة كما رفعوا لافتة كتبوا عليها شكر وعرفان فى يوم تحرير سيناء لجيشنا المغوار الذى عبر القناة.

كما وقف متظاهر آخر يرفع المصحف والصليب تعبيرا عن الوحدة الوطنية، وأكد المتظاهرون أنهم سينظمون وقفة غدا فى ذكرى تحرير سيناء.

من ناحية أخرى واصل بعض المتظاهرين بساحة القائد إبراهيم التظاهر ضد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، ورفعوا "القرع العسلى والكوسة" للمطالبة بإقالة المحافظ.
>متظاهرو القائد إبراهيم يواصلون التظاهر ضد المحافظ -اليوم السابع -4 -2015
>

متظاهرو القائد إبراهيم يواصلون التظاهر ضد المحافظ

تظاهرة ترفع الكوسة لإقالة محافظ الإسكندرية -اليوم السابع -4 -2015
>

تظاهرة ترفع الكوسة لإقالة محافظ الإسكندرية

متظاهرو القائد إبراهيم يتظاهرون فى ذكرى تحرير سيناء -اليوم السابع -4 -2015
>

متظاهرو القائد إبراهيم يتظاهرون فى ذكرى تحرير سيناء

المتظاهرون يرفعون لافتات لتحية الجيش -اليوم السابع -4 -2015
>

المتظاهرون يرفعون لافتات لتحية الجيش

تظاهر يرفع المصحف والصليب -اليوم السابع -4 -2015
>

تظاهر يرفع المصحف والصليب

المتظاهرون يهتفون للجيش والشرطة -اليوم السابع -4 -2015
>

المتظاهرون يهتفون للجيش والشرطة

هتافات للجيش فى ذكرى تحرير سيناء -اليوم السابع -4 -2015
>

هتافات للجيش فى ذكرى تحرير سيناء

صور شهداء الجيش تتصدر مظاهرات القائد إبراهيم -اليوم السابع -4 -2015
>

صور شهداء الجيش تتصدر مظاهرات القائد إبراهيم

متظاهرو القائد إبراهيم يتظاهرون فى ذكرى تحرير سيناء -اليوم السابع -4 -2015
>

متظاهرو القائد إبراهيم يتظاهرون فى ذكرى تحرير سيناء

جانب من المظاهرة -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من المظاهرة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365