بالفيديو: بودرة الأطفال لنزع بقع الزيت عن الملابس

الجمعة 24-04-2015 14:08
تعجز مساحيق الغسيل أحيانا عن إزالة بقع الزيت التي تشوّه الملابس، إلا أن بودرة الأطفال أثبتت قدرتها الفعالة على تنظيف البقع الدهنيّة العالقة في الأقمشة المختلفة من خلال الطريقة الآتية:
*أنت بحاجة إلى:
- زوجين من المحارم الورقية.
- القليل من بودرة الأطفال.
- القليل من سائل الجلي.
- فرشاة أسنان.
*الطريقة:
1- قومي بإمسح بقعة الزيت بواسطة المحارم الورقية.
2- رشي القليل من بودرة الأطفال مكان البقعة.
3- أزيلي البودرة بعد 5 دقائق، ثم افركي البقعة بالقليل من سائل الجلي، وقومي بوضعها في الغسالة.
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