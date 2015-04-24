بالفيديو: بودرة الأطفال لنزع بقع الزيت عن الملابس

تعجز مساحيق الغسيل أحيانا عن إزالة بقع الزيت التي تشوّه الملابس، إلا أن بودرة الأطفال أثبتت قدرتها الفعالة على تنظيف البقع الدهنيّة العالقة في الأقمشة المختلفة من خلال الطريقة الآتية:

*أنت بحاجة إلى:

- زوجين من المحارم الورقية.

- القليل من بودرة الأطفال.

- القليل من سائل الجلي.

- فرشاة أسنان.

*الطريقة:

1- قومي بإمسح بقعة الزيت بواسطة المحارم الورقية.

2- رشي القليل من بودرة الأطفال مكان البقعة.

3- أزيلي البودرة بعد 5 دقائق، ثم افركي البقعة بالقليل من سائل الجلي، وقومي بوضعها في الغسالة.

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