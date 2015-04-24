كيم كردشيان تتابع مسيرتها الإنسانية مع مرضى السرطان

أظهرت النجمة العالمية Kim Kardashian في الـ22 من أبريل الجانب الإنساني في شخصيتها، إذ تابعت أعمالها الخيرية تجاه الأطفال المُصابين بالسرطان، والتي بدأتها منذ سبع سنوات عندما مرض أحد أبناء صديقتها المقرّبة.

Kardashian البالغة من العمر34 عاماً، والتي أُدرج اسمها ضمن لائحة الشخصيّات الأكثر نفوذاً في العالم، زارت إحدى المستشفيات، وقالت إنها تدعم الأطفال المرضى لأن والدها توفيّ بالسرطان.

وقالت Kim: "أعلم جيداً ما يشعر به هؤلاء الأطفال الذين تشاهدونهم أقوياء ويضحكون وهم بداخلهم أضعف ما يكون ويحتاجون مساعدة مَن حولهم".

وأوضحت Kardashian أنّ مستشفى سرطان الأطفال بلوس أنجلوس تتولّى علاج نحو 107.000 طفل من جميع أنحاء العالم كما أنّ أطباء المستشفى نالوا تدريبهم في ما يزيد عن 350 مركزاً من أشهر مراكز علاج السرطان بالعالم.

يُشار إلى أن Kim Kardashian حزينة جداً ومنهارة في هذه الفترة، بعد أن أكّد لها الطبيب أنّها عرضة لاستئصال رحمها إذا أنجبت مرة أخرى.

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