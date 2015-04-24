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بالصور: كارينا كابور في قطر

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الجمعة 24-04-2015 15:28

وصلت نجمة بوليوود الشهيرة Kareena Kapoor قطر، حيث شاركت في احتفال لإطلاق علامة مجوهرات خاصّة.
وحضرت Kareena إلى الدوحة، حيث تمّ افتتاح فرع جديد لمحلّ المجوهرات التي تمثلها، باعتبارها وجهها الإعلاني.
وتألقت النجمة بإطلالة مميّزة، حيث ارتدت الساري الهندي بمسحته العصرية، التي كانت من تصميم Rohit Bal.
يُذكر أن Kareena Kapoor ستتوجه من قطر إلى كشمير لتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمها " Bajrangi Bhaijaan".

 

 

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