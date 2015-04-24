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إنتحار نجم مسلسل "Everybody Loves Raymond"عن 19 عاماً

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الجمعة 24-04-2015 16:22

أطلق الممثل الأمريكي الشاب Sawyer Sweeten النار على نفسه ليضع حداً لحياته في الـ19 من عمره.

 

وقد عُرفSawyer بدوره مع شقيقه التوأم في المسلسل التلفزيوني الأمريكي "Everybody Loves Raymond".

 

وذكرت شقيقته الكبرى Madylin في بيان لها أنّ الانتحار وقع صباح اليوم الجمعة خلال زيارة عائلته في تكساس واصفة الحادثة بالمأساة العائلية الفظيعة.

 

وقالت: "يحزننا جداً الإعلان عن انتحار شقيقنا وابننا وصديقنا الحبيب Sawyer Sweeten الذي كان سيحتفل بعيد ميلاده الـ20 بعد أسابيع قليلة".

 

يُذكر أنّ Sawyer Sweeten أدّى دور Geoffrey Barone في مسلسل "Everybody Loves Raymond" الذي عُرض بين عامي 1996 و2005 على محطة "سي بي أس"، وشاركه في التمثيل شقيقه التوأم Sullivan وشقيقته Madylin خلال 139 حلقة، بدأها عندما كان في شهره الـ16.

 

 

 

 

 

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