بعد خروجها من البرنامج المشتركة ندى عيتاني تفضح "مذيع العرب"

بيروت_علي حلاّل

أعربت متسابقة برنامج "مذيع العرب" اللبنانية ندى عيتاني عن استيائها الشديد من البرنامج، مشيرة إلى أنه تمّ استبعادها بسبب احترافيتها.

وسألت ندى في حديث لـ"سيدتي نت": لماذا تمّ اختياري وقبولي، طالما أنهم علموا بخبرتي في مجال الإعلام؟". وتابعت: " لماذا يجب أن أوضع في هذا الموقف؟ ولماذا جعلوني أمر بثلاث مراحل، ليقولوا لي هذا الكلام؟".

واعتبرت ندى أن "هناك عدم تنسيق بين لجنة التحكيم والقيّمين على البرنامج"، وألقت باللوم على مَن اخترع فكرة البرنامج، إذ اعتبرت بأنّه لا يُمكن الخلط بين المحترفين الهواة".

"سيدتي نت" التقت ندى، فكانت معها هذه الدردشة السريعة:

هل تشعرين بأنه كان هناك وساطة لبعض الأشخاص؟

الوساطة كانت واضحة، والسؤال الذي يطرح نفسه: "لماذا التركيز على هذا الشخص دون سواه؟!".

ما رأيك بطوني خليفة؟

طوني لديه نظرة، وهو أكثر الأشخاص عدالة في الحكم.

منى أبو حمزة؟ لا أراها مخوّلة لتقييم المشتركين، وهناك أهمّ منها في العالم العربي كالإعلامي جورج قرداحي مثلاً.

ليلى علوي؟ لست ضد وجودها في البرنامج، فالممثل يُساعدك بنظرته إليك، كم أنت قادر على أن تكون سلساً أمام الكاميرا من خلال لغة جسدك.

هل ظلمت من قبل البرنامج؟

وضعت في إطار لم يكن من الضرورة وضعي فيه. وكان من الأجدى لو قاموا بالتنسيق في ما بينهم (أقصد اللجنة وفريق الإنتاج)، ولا بد من الإشارة إلى أن الأدوار التمثيلية التي أعطيت لنا تضرب فكرة التقديم التي أتينا من أجلها للبرنامج؛ فالبنهاية نحن نقدّم على جائزة "مذيع العرب" لا جائزة "أفضل ممثل".

هل تتوقعين النجاح للبرنامج؟

لا أظن أنه سيكون هناك موسم آخر للبرنامج.

ماذا كنت تريدين من البرنامج؟

كنت أريد "offer" آخر في الخليج. فالشهرة لا تعني لي، وما يعني لي هو أن أقوم بما أحبّه.

أي شأن تتعاطين في الإعلام؟

أنا إعلامية حوارية، ترفيهية، فنية، اجتماعية، شبابية. وعملت في برامج الرياضة والفن.

هل تتوقعين الفوز لأحد معين؟

المصري ممدوح الشناوي هو المرشح الأول .

هل يستحق برأيك نيل اللقب؟

أفضّل عدم إعطاء رأيي.