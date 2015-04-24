ماذا قالت سلافة معمار عن إمكانية عودتها إلى زوجها السابق؟

استقبلت الإعلامية منى أبو حمزة في برنامجها "حديث البلد" الممثلة السورية سلافة معمار لتكون ضيفتها ليلة أمس على شاشة الـmtv اللبنانية.

سلافة وابنتها

بدايةً، سألت منى سلافة عن ابنتها "ذهب" التي أصبحت معروفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فأوضحت أنّ شخصية ابنتها تشتمل على ميول للتمثيل، لا سيّما أنها بدأت تفهم طبيعة عمل والدتها، بالرغم من أن ما يزعحها في التمثيل هو اضطرار والدتها لتركها لوقت طويل أحياناً بداعي التصوير أو السفر. وأشارت إلى أن ابنتها حزنت عندما علمت أنّ عمّتها أيضاً بدأت تتولى أدواراً تمثيلية وتضطر لتركها هي الأخرى.

سلافة وزوجها السابق

وتطرّقت منى إلى الحديث عن المخرج سيف الدين سبيعي زوج سلافة السابق، الذي التقته مجدداً بعد طلاقهما من خلال مشاركتها في مسلسل "بنت الشهبندر"، الذي تولّى إخراجه سيف، وتؤدي فيه سلافة دور نريمان الفتاة التي تعيش قصّة حب جارفة وقوية، لتسألها منى ما إذا كانت هذه الشخصية قد أعادتها إلى حبها مع سيف، فأجأبت سلافة أنه لا شكّ بأنها بهذا الدور استرجعت قصتها مع زوجها السابق، خصوصاً وأنها عاشت علاقة حب قوية مع سيف أنستها التناقضات الكثيرة بين شخصيتيهما.

وعن احتمال عودتهما إلى بعضهما البعض، لم ترفض سلافة الفكرة أبداً، بل قالت "العلم عند الله". وأوضحت أن حالة الحبّ بينهما لم تنتهِ بل انتقلت إلى مكان آخر، وهو الصداقة.

وفي سؤال ما إذا كانت سلافة مغرمة، فكّرت قليلاً، وأجابت: "لا، لست مغرمة". وعندما حاولت منى معرفة سبب تفكيرها قبل الإجابة، وكأنّها تلمح إلى وجود شخص في حياتها، قالت سلافة: "فكّرت لأنّ عبالي عيش حبّ جارف"، لتجيبها منى بالقول: "يعني الاستعداد للحبّ موجود". فردّت سلافة بالقول: "الله يسمع منك".

في سؤال آخر ما إذا كانت سعيدة، أجابت سلافة بأنها ليست سعيدة في ظلّ الأوضاع التي تعيشها سوريا، معتبرةً أن ثمة شيئاً مأخوذاً منها.

سلافة وقصي الخولي

وبالحديث عن الصورة التي جمعتها بالممثل قصي الخولي، والتي نشرتها سلافة في يوم عيد الحبّ وأثارت الكثير من ردود الأفعال والشكوك، أجابت سلافة أنها تعرف قصي من أيام الدراسة في الجامعة، وتجمعهما علاقة صداقة قوية. وأوضحت أنها كانت تفكّر أنّ الناس تعرف طبيعة العلاقة بينهما، ولهذا قامت بنشر الصورة في يوم عيد الحبّ لتتفاجأ بردود الأفعال عليها. وخلال الحلقة، تمّ عرض صور قديمة من أيّام الجامعة، جمعت سلافة بقصيّ الخولي وباسل خياط.

وعن دورها في مسلسل "قلم حمرة"، الذي اعتبره المشاهد العربي جريئاً، أجابت سلافة بأنها لم تشعر بأنّ المشاهد العربي وجد الدور جريئاً، بل ثمة جهة صحافية أثارت هذا الموضوع، موضحة أنّ الدور واقعي، وجسّدت فيه حالات تعيشها كلّ امرأة.

هل سلافة ممنوعة من دخول سوريا؟

وبخصوص ما تردّد عن منعها من دخول سوريا، أوضحت سلافة أن هذا الكلام مجرّد شائعة، فيما هي تستعدّ للسفر إلى سوريا قريباً من أجل تصوير أحد أعمالها. وعن المستفيد من هذه الشائعات، قالت سلافة إنها لا تعرف من يكون وراءها، لكنها أعتبرت أنّ ثمّة من يستفيد دائماً من إطلاق الشائعات، مشيرةً إلى أنّ السبب في إطلاقها قد يكون عدم إبداء رأيها في الوضع في سوريا، في الوقت الذي تؤكّد فيه أنها قطعاً ضد حالة الاستقطاب.

هذه هي حبيبة رامي عياش في مسلسله "أمير الليل"

وبعيداً عن سلافة، استقبلت منى الشابة الفاشينيستا ستيفاني صليبا التي أعلنت من خلال "حديث البلد" أنها هي الفتاة التي ستقوم بدور البطولة مع الفنان رامي عياش في مسلسل "أمير الليل"، حيث سيعيشان سوياً في المسلسل قصة حبّ، لتكون التجربة التمثيلية الأولى لكليهما. وأوضحت ستيفاني أنها تقوم بالتحضيرات اللازمة وتستعدّ جيّداً لهذا العمل، لأنها لم تدرس التمثيل.

فرقة "ع نوطة" اللبنانية: الفن الأصيل بالروح الشبابية

وانتهت الحلقة باستضافة منى فرقةَ "ع نوطة"، وهي فرقة لبنانية مؤلفة من شباب لبنانيين يحرصون على تأليف وتلحين أغانٍ ملتزمة تحمل التنوّع الموسيقيّ، بالإضافة إلى تقديمهم أغاني قديمة وموشّحات لإحياء الفن الأصيل في أذهان الجيل الجديد، عبر الاعتماد على الإنتاج الذاتي، مثلما فعلوا بإصدارهم الألبوم الذي حمل عنوان "حjazz".

يُشار إلى أنّ الفرقة مؤلفة من ستة أشخاص هم: بيترا حاوي، ووجدي أبو دياب، وزاهر حمادة، وعلي صباح، ورغيد جريديني، وجهاد زغيب.

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