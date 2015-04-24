أنغام: أقشعر من صوت شيرين عبد الوهاب

حلّت الفنانة أنغام ضيفة أساسية في برنامج "تاراتاتا" للإعلامي نيشان الذي استقبل في الحلقة نفسها أيمن زبيب وكارمن سليمان وفؤاد عبد الواحد.

نيشان قدّم أنغام على أنها صديقته، وتوجّه إليها قائلا: "أنت بجيناتك راقية وclass وelagante .أنت لست ناعمة فقط، بل قوية وموزونة وملتزمة، فهل أتعبك هذا الخط؟"، فردّت عليه" كلا. هذا الخط هو اختياري. وهو يميزني، وهذه نعمة". وبالسؤال عن توأم روحها شعراً ولحناً، ردّت أنغام: "من الصعب أن أذكر اسماً واحداً. ومن أنجح التوائم التي تعاملت معها شعراً هو بهاء الدين محمد وأمير طعيمة. ومن الجيل الذي سبقهما هناك عزت الجندي وخالد فؤاد وصلاح فايز ، في بداياتي. وخليجياً، نجحت مع تركي. ولبنانياً، سوف أقدّم قريباً باكورة أعمالي "بكره الموسيقى" مع الشاعرة كاترين معوض.

عن سرّ الإقبال عليه لإحياء الحفلات، بالرغم من تقصيره في طرح أغنيات وألبومات جديدة، أجاب أيمن زبيب: "السبب يعود إلى الأساس الصحيح. قدّمت أغنيات وكأنني قدّمتها بالأمس . ظروفي وأسفاري هي السبب في تأخيري في تقديم الجديد".

من جهتها، أكدت كارمن سليمان أنها ليست نشيطة فنياً، بسبب انشغالها بالدراسة والعمل، مشيرة إلى أنها تدرس الإعلام، لأن له علاقة بالفن، وليس لكي تكون إعلامية.

عن إمكانية "تجيير" لقب "مطربة المستقبل" لـ"كارمن سليمان"، والذي كانت أطلقته عليها الفنانة الراحلة وردة، أجابت أنغام: "منذ أن سمعت صوت كارمن، تنبأت بأنها صوت مهمّ وموهبة تتمتع بالصوت والحضور". أما عن المدرسة الفنية التي ينتمي إليها، فاعتبر أيمن زبيب أنّ الغناء ينتمي إلى مدرسة الإحساس، مشيراً إلى أن كلّ فنان يتميّز بنكهة خاصّة، وأنه لم يتأثر بفنان معين".

الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد تحدّث عن لقب "نجم الخليج" الذي حمله قبل خمسة أعوام قائلاً إنه كان اللبنة الأساسية في مشوار النجومية. ولكن الواقع يختلف تماماً عن نجومية البرامج، وهو مرّ جداً، لأنه يطلب من الفنان الكثير من الصبر والتخطيط والعمل"، فوافقت كارمن على كلامه، بينما تدّخلت أنغام قائلة: "مطلوب منهم مجهود كبير. وأنا أشفق عليهم، لأنه مطلوب منهم أن يغنوا في هذا الزمن. أنا كنت أقول لـ"فؤاد" بخّر نفسك، نظراً لعظمة صوته وأدائه وحرفيته".

أنغام تحدثت عن الأصوات التي تعجبها من بنات جيلها، وقالت: "يعجبني صوت أصالة من بنات جيلي؛ ومن الجيل الأصغر صوت أمال ماهر. أما الصوت الذي يقشْعرني فهو صوت شيرين عبد الوهاب. ومن الرجال يعجبني صوت حسين الجسمي. هو صوت مبهر". أما أيمن زبيب فتحدّث عن الأصوات التي تعجبه ممن يغنون اللون الفولكلوري، فسمّى فارس كرم وملحم زين".

فؤاد عبد الواحد وافق على ما قاله نيشان من أنّ بلقيس حققت نجومية سريعة، بالرغم من أنها تتمتع بالموهبة، لأنها فتاة. وأضاف: "بلقيس تشتغل على نفسها بشكل صحيح مقارنة مع الأخريات"، كما أقرّ بأنها تحصد تصفيقاً أكثر منه على المسرح، ربما لأنها تملك قاعدة جماهيرية أوسع، أو ربّما لأنها "بنوتة".

عن اللغط الذي حصل حول صوت الفنانة ياسمينا، وعمّا إذا كانت مع رأي نجوى كرم التي دعمت موهبة ياسمينا أو مع رأي أحلام التي كانت ضدها، قالت أنغام: "سأحاول أن أعبّر عن رأيي بحيادية لكي لا أُشتم، لأننا لم نعد نحترم آراء بعضنا. هناك مواهب تكون حاضرة وواضحة منذ البداية، ولا جدال ولا خلاف حولها. ومواهب أخرى يمكن أن نختلف في الرأي حولها، لأننا نكون صغيرين أو لأنها تكون غير مكتملة النضوج وتحتاج إلى المزيد من الصقل والخبرة وسماع الموسيقى. وياسمينا من الأصوات التي تحتاج إلى مزيد من الوقت" .

وعن فنانة تستعير صوتها، قالت أنغام: " في الماضي كان هناك صوت مهم جداً نتعلّمه من أساتذة الغناء في غناء "السوبرانو"، وهو صوت عفاف راضي. صوتها عند الكلام يختلف عن صوتها في الغناء، وهذا لا يعني أنها "تستعير" ولكن الصوت الذي تغني به يستعمل في الغناء الغربي".

عن لجان التحكيم، قال أيمن زبيب إنه من المبكر أن يُشارك في عضوية لجنة تحكيم في برامج الهواة، وأضاف: "لكي أكون واضحاً أكثر، من المبكر على بعض النجوم أن يلعبوا دور الحكّام، وهناك مواهب أهمّ من النجوم التي تقيّمها". أنغام وافقت أيمن على رأيه، ومثلها كارمن سليمان.

في موضوع الإنتاج تحدثت أنغام عن تعاقد فني قريب بينها وبين شركة "روتانا"، وقالت: "الألبوم المقبل سيتم توزيعه عن طريق شركة "روتانا". أما أيمن زبيب فاعتذر من الشركة، لأنّه مقصّر بحقها، بسبب انشغالاته، ومؤكداً أن ألبومه الجديد أصبح منجزاً ويحمل توقيعها وسيطرح في السوق بعد نحو شهر.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"