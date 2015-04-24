بالفيديو: ميشال أوباما تصرّح بعمرها لطفلة

لا تختلف سعادة السيدة الأمريكية الأولى عن سعادة أيّ امرأة عادية عندما يتعلق الأمر بموضوع العمر.

فخلال اللقاء السنوي مع الأطفال الذي يُنظّمه البيت الأبيض، سألت الطفلة Anaya Brodie السيّدة الأمريكية الأولى Michelle Obama عن عمرها، وعندما أجابتها بالقول: "عمري 51 عاماً"، ردّت الطفلة عليها بجملة لم تكن واضحة أمام الحاضرين.

زوجة الرئيس الأمريكي ‏Barack Obama استدركت بالقول إنّ الطفلة لم تصدّق ذلك، وطلبت منها إحضار ميكروفون كي يسمع الجميع جوابها، وقالت مجدداً: "أنت شابة للغاية في عمر 51 عاماً".

وظهرت الفرحة على وجه Michelle Obama، وطلبت من الطفلة التقدّم منها وعانقتها بحرارة.

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