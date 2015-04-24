طائرة - مدرب الزمالك: لن نتساهل أمام الأهلي

أكد حسام عبد العزيز مدرب فريق الطائرة بالزمالك أنه لن يتساهل أمام الأهلي في المباراة الختامية للدوري على الرغم من حسم الفارس الأبيض رسميا للقب البطولة.

وكان الزمالك قد تغلب على بتروجيت يوم الأربعاء ليتوج رسميا بلقب دوري الطائرة لأول مرة منذ 2008.

وقال عبد العزيز لـFilGoal.com "شعارنا دائما أن نرفع علمنا، التوفيق والمكسب والخسارة من عند الله.. سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "لا يمكنك أن تطلب أبدا من لاعب أن يتخاذل ويتساهل، لم أتعلم هذا حتى لو سيرهقنا لكن مستحيل أن أقول للاعب اخسروا.. لو طالبتهم بذلك لن يحترموني".

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي في قمة دوري الطائرة بالمباراة الختامية للبطولة التي يتصدرها الفارس الأبيض برصيد 63 نقطة ويليه المارد الأحمر بـ59 نقطة.