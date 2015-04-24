أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طائرة - مدرب الزمالك: لن نتساهل أمام الأهلي

Google+ Print
طائرة - مدرب الزمالك: لن نتساهل أمام الأهلي طائرة - مدرب الزمالك: لن نتساهل أمام الأهلي

أكد حسام عبد العزيز مدرب فريق الطائرة بالزمالك أنه لن يتساهل أمام الأهلي في المباراة الختامية للدوري على الرغم من حسم الفارس الأبيض رسميا للقب البطولة.

وكان الزمالك قد تغلب على بتروجيت يوم الأربعاء ليتوج رسميا بلقب دوري الطائرة لأول مرة منذ 2008.

وقال عبد العزيز لـFilGoal.com "شعارنا دائما أن نرفع علمنا، التوفيق والمكسب والخسارة من عند الله.. سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "لا يمكنك أن تطلب أبدا من لاعب أن يتخاذل ويتساهل، لم أتعلم هذا حتى لو سيرهقنا لكن مستحيل أن أقول للاعب اخسروا.. لو طالبتهم بذلك لن يحترموني".

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي في قمة دوري الطائرة بالمباراة الختامية للبطولة التي يتصدرها الفارس الأبيض برصيد 63 نقطة ويليه المارد الأحمر بـ59 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع