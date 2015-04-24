الصحة : ارتفاع عدد “مصابي تسمم الشرقية” لـ 379 وخروج 192 بعد تحسن حالتهم

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة بعد وصوله إلى محافظة الشرقية لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين المشتبه بإصابتهم بالتسمم وإطمئنانه على تلقيهم الرعاية المناسبة إن عدد حالات الإشتباه بالتسمم قد ارتفع إلى 379 حالة، خرج منهم 192 مواطن لتحسن حالتهم .

واستقبلت مستشفى الإبراهيمية المركزى 141حالة، منها 90 مصاب خروج تحسن، و51 حالة تحت العلاج والملاحظة، بينما استقبلت مستشفى ههيا المركزى 150 حالة ، منها 70 حالة خروج تحسن، و80 حالة تحت العلاج والملاحظة

ومستشفى ديرب نجم المركزى 60 حالة، منها 20 حالة خروج تحسن، و39 حالة تحت العلاج، وحالة تحويل لمستشفى الجامعة، بينما استقبلت مستشفى ابو كبير 28 حالو، و12 حالة خروج تحسن، و16 حالة تحت العلاج والملاحظة.