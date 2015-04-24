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خطباء الجمعة بالسويس يطالبون بتعيين الكفاءات فى المناصب القيادية

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خطباء الجمعة بالسويس يطالبون بتعيين الكفاءات فى المناصب القيادية خطباء الجمعة بالسويس يطالبون بتعيين الكفاءات فى المناصب القيادية

صورة أرشيفية

 

طالب خطباء الجمعة، بمعظم مساجد محافظة السويس، جميع المسئولين بوجوب تقديم الكفاءات الوطنية في كل مجالات الحياة .

قال الدكتور كمال البربري، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن جميع خطباء المساجد بالمحافظة التزموا بالخطب الموحدة وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات، موضحًا أن جميع الأئمة تحدثوا فى خطبة عن الكفاءات وطرق اختيار الأشخاص للمناصب وكيفية تنحي خلافاتنا من أجل رقي الأمة .

أضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات خاصة أن الأئمة بالمساجد تناولو فى خطبتهم الأمانة في الاختيار، واختيار الكفاءات مبدأ إسلامي، ووطني وتشجيع الإسلام، وتقديره للكفاءات وخطورة تقديم الولاء على الكفاءة، وأهمية التدريب والتطور ورفع الكفاءات للفرد والمجتمع ، مدللين على ذالك بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقدسية .

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