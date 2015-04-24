«وزير الطيران»: على مديري المطارات الانتهاء من المشروعات الحالية وتحسين الخدمات

عقد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا استغرق عدة ساعات مع جميع مديري مطارات جمهورية مصر العربية التابعة لوزارة الطيران المدني .

استعرض الطيار حسام كمال، خلال الاجتماع موقف الحركة الجوية بمطارات مصر وعددها 23 مطارًا ، حيث عرض مديروا المطارات خطة التشغيل للمطارات المختلفة، وموقف المشروعات القائمة، والمواعيد المحددة للإنتهاء منها .

وشدد وزير الطيران على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات، وطلب رفع تقرير أسبوعي عن تطور الأعمال بعموم المطارات .

استعرض الوزير تطوير الخطة المرورية بمطار القاهرة والحلول الموضوعة لمشاكل التاكسي بصالات الوصول ، تم تخصيص أماكن محددة لانتظار سيارات التاكسي لتعمل بنظام الدور لتحسين المظهر الحضاري بالمطار .

وتابع الوزير أعمال صيانة الممر 05R بمطار القاهرة، والتي تم تجهيزه بنظام الهبوط الآلي CAT II لتيسير عمليات الهبوط في الظروف الجوية السيئة وانخفاض مستوى الرؤية .

وسوف يتم الانتهاء من الأعمال وافتتاح الممر للتشغيل في شهر مايو القادم بعد انتهاء سلطة الطيران المدني من أعمال المعايرة الخاصة بالممر .

واطلع الوزير على تطور الأعمال بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، والذي من المقرر افتتاحة قبل نهاية هذا العام خاصة في ظل زيارة البنك الدولي ممول المشروع لمتابعة الإعمال الأسبوع المقبل .

وشدد الوزير على جميع مديري المطارات بالاهتمام الكامل بصيانة المطارات، والتأكيد على نظافة الصالات، وتوفير عربات نقل الحقائب، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، لأن مطارات مصر هي الواجهة الأولي أمام العالم، وأكد على متابعة الخدمات المقدمة للجمهور المتعامل مع المطارات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية مع أي مقدم خدمة يقصر في عمله .