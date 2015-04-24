وزير الطيران : تشغيل مطارات مطروح الشهر المقبل وأسيوط يوليو والنزهة في 2016

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، افتتاح مطار مرسى مطروح أول مايو القادم لاستقبال حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي من المتوقع زيادتها هذا العام ، وذلك بعد رفع كفاءة الحقل الجوي وصيانة نظام الإنارة.

وأوضح أنه تقرر بدء تشغيل مطار اسيوط في أول يوليو القادم بعد انتهاء أعمال رفع كفاءة الممر والتي استغرقت 12 شهراً ليصبح المطار جاهزا لاستقبال الحركة الجوية مع استمرار أعمال توسيع الحقل الجوي بالمطار.

أما فيما يخص مطار النزهة بالإسكندرية فقد تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة الممر وتم الإنتهاء من مشروع محطة الكهرباء وبدأ بالفعل التجريب بالتشغيل الداخلي للطائرات المروحية و الخفيفة وتستمر أعمال توسيع الحقل الجوي وإعادة إنشاء مبنى صالة الركاب ومن المتوقع انتهائها في مارس القادم.

وفي مطار طابا، يتم رفع كفاءة الممر المساعد والمطار مفتوح للتشغيل النهاري و الليلي وبسعة 600/ راكب في الساعة ، ويجري حالياً التنسيق مع محافظة جنوب سيناء لصيانة واصلاح الطريق المؤدي للمطار.

وتابع الوزير الدراسات الجارية لإنشاء مطار رأس سدر والمخطط العام لتنمية المنطقة المحيطة بالمطار وأمر بسرعة الإنتهاء من الدراسات تمهيداَ لعملية الطرح.

وفي مطار الغردقة، أطلع الوزير على جدول نقل الحركة الجوية لمبنى الركاب الجديد و التي تم حتى الآن نقل 40 % من اجمالي الحركة بمطار الغردقة طبقاً للمخطط ، كما تم الإنتهاء من 80% من الإعمال بمشروع الممر الجديد بالمطار.