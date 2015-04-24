حضري الشامبو والبلسم من لوازم البيت

دائماً ما نبحث عن شعر صحي، سلس وناعم، ولكن كيف ستحققين هذا الأمر إذا كنت تستخدمين الشامبو الذي ثبت بأنه يحتوي على الكثير من المكونات المؤذية للشعر؟

وعلى الرغم من أنه يوجد بعض أنواع الشامبو الخالية من الكبريت، السلفات والأمونيا إلا أنّ هذه الأنواع تعتبر نادرةً جدًا ومرتفعة الأسعار. ولذلك فإنّ "سيدتي نت" تنصحك بتجربة استخدام الشامبو الطبيعي! فلربما كان أفضل تأثيراً على شعرك وصحته؟

إليك هذه الطريقة لتجربيها حسب نوع شعرك:

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1. للشعر الجاف:

• الشامبو: قومي بهرس ليمونة مقشرة مع خيارة مقشرة في الخلاط وامزجيهم معاً حتى تحصلي على سائل لين قليلاً. افركي شعرك بالخليط جيداً؛ فالليمون والخيار يعتبران مزيجاً من المرطبات والمطهرات الرائعة لفروة الرأس مما يجعلك تجمعين بين تطهير وتغذية وترطيب شعرك في آن واحد.

• البلسم: امزجي نصف كوب من العسل+ 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وضعيهم على شعرك واتركيهم لمدة ثلث ساعة، ثم اشطفي شعرك جيداً، وستحصلين على شعر رطب وسلس في الحال. فالعسل رائع لتجديد رطوبة الشعر.

2. للشعر المجعد:

• الشامبو: اخلطي (2 ملعقة كبيرة من العسل+ 6 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ+ قطرات من الزيت العطري المفضل لديك) امزجي الخليط جيداً وافركي به شعرك بحركات دائرية، ثم اشطفي شعرك جيداً وستحصلين على شعر سلس ورائع، فالعسل له فوائد كبيرة في السيطرة على الشعر المجعد وفك تشابكه.

• البلسم: امزجي (ثمرة افوكادو + 2 ملعقة من البيض أو المايونيز) ودلكي شعرك بهذا الخليط جيداً، واتركي الخليط على شعرك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي شعرك جيداً وستحصلين على شعر أملس وناعم لأنّ الأفوكادو غني بالزيوت الطبيعية والبروتينات التي تعمل على السيطرة على الشعر المجعد.

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