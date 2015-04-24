أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موسكو تجلى 1700 شخصا من اليمن

Google+ Print
موسكو تجلى 1700 شخصا من اليمن موسكو تجلى 1700 شخصا من اليمن
أعلن المتحدث الرسمى باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، أن بلاده أجلت أكثر من 1700 مواطن أجنبى من اليمن، من ضمنهم 400 مواطن روسى.

وقال لوكاشيفيتش فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة:" أجلينا أكثر من 1700 مواطن اجنبى من الجمهورية اليمنية، خلال الفترة من 21 مارس الماضى إلى 22 أبريل الحالى على متن رحلتين جويتين، بالإضافة إلى إجلاء حوالى 351 شخصا على متن سفن الأسطول الحربى الروسى إلى جيبوتى خلال الفترة من 31 مارس إلى 11 ابريل .

وأضاف الديبلوماسى الروسي:" أن روسيا مستعدة، إذا لزم الأمر، مواصلة إجلاء مواطنى روسيا والدول الأخرى من منطقة النزاع فى اليمن".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365