موسكو تجلى 1700 شخصا من اليمن

أعلن المتحدث الرسمى باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، أن بلاده أجلت أكثر من 1700 مواطن أجنبى من اليمن، من ضمنهم 400 مواطن روسى.

وقال لوكاشيفيتش فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة:" أجلينا أكثر من 1700 مواطن اجنبى من الجمهورية اليمنية، خلال الفترة من 21 مارس الماضى إلى 22 أبريل الحالى على متن رحلتين جويتين، بالإضافة إلى إجلاء حوالى 351 شخصا على متن سفن الأسطول الحربى الروسى إلى جيبوتى خلال الفترة من 31 مارس إلى 11 ابريل .

وأضاف الديبلوماسى الروسي:" أن روسيا مستعدة، إذا لزم الأمر، مواصلة إجلاء مواطنى روسيا والدول الأخرى من منطقة النزاع فى اليمن".

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