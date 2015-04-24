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القوات العراقية تقتل 90 من تنظيم داعش فى الكرمة وبغداد

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القوات العراقية تقتل 90 من تنظيم داعش فى الكرمة وبغداد القوات العراقية تقتل 90 من تنظيم داعش فى الكرمة وبغداد
قتلت القوات العراقية المشتركة اليوم الجمعة 90 من تنظيم (داعش) الإرهابى، بينهم 87 إرهابيا خلال اليوم الخامس من عملية "فجر الكرمة" لتحرير منطقة الكرمة بالأنبار غربى العراق، بينهم ثلاثة من قناصة التنظيم.

وذكرت قيادة عمليات بغداد أن القوات المشتركة تمكنت من إلحاق هزيمة بالإرهابيين، وتمكنت من تفكيك 249 عبوة ناسفة، وإبطال مفعول دراجتين ناريتين وسيارة مفخخة واحدة و5 سيارات مزودة بأسلحة رشاشة، وتدمير 12 سيارة للإرهابيين، و21 مقرا لهم، وتأمين 11 منزلا مفخخا.

وأشارت إلى أنه شاركت فى العمليات العسكرية ضد داعش قطاعات من الفرقة السادسة والفرقة الحادية عشر والفرقة السابعة عشر وسرايا من الشرطة الاتحادية وقوات"الحشد الشعبي"، واسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولى بالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار.

وتمكنت قوة من اللواء (60) من قتل ثلاثة إرهابيين وجرح أربعة آخرين بأحد البساتين غربى العاصمة العراقية (بغداد).. وفككت القوات الأمنية من تشكيلات قيادة عمليات بغداد من ضبط وتفكيك 11 عبوة ناسفة فى مناطق: الزاوية والكراغول والدفاع الجوى والخكارة وفى منطقة السيدية بالعاصمة.
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