«نقيب الفلاحين» : معرض “أجرى بيزنس”..أولى نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الناجح

أكد الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن المعارض المتخصصة تمثل الثقافة الهامة فى حياة الشعوب، موضحًا أنها تثرى سبل التعارف على كل ما هو جديد وحديث فى المجال الزراعى، بالإضافة إلى أنها تساهم فى عملية نقل الخبرات اللازمة وإطلاع العاملين فى القطاع الزراعى على كل ما هو جديد فى عالم الزراعة والصناعة .

جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته النقابة بشأن مشاركتها فى معرض أجرى بيزنس، وهو المعرض الأول للتسويق والتمويل الزراعى، والذى أقيم مساء أمس الخميس، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وينتهى غدًا السبت .

وأشاد واصل، خلال بيان النقابة بالمعرض باعتباره الأول فى تاريخ الزراعة المصرية، وأضاف أنه يعتبر أحد أهم نتائج المؤتمر الاقتصادى العالمى، الذى نظمته مصر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى شاركت فيه كافة الدول الأخرى .

وتمنى واصل أن يتم تطوير فكرة المعارض خلال الفترة المقبلة، وألا يقتصر دور الفلاح فيها على أن يكون مستهلكًا فقط لما يتم عرضه فى المعارض، مشددًا على ضرورة أن يشارك الفلاح بمنتجاته من محاصيل زراعية، ومنتجات حيوانية، خلال المعارض التى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة .

وأشار النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين ، إلى أن مشاركة الفلاح الفاعلة خلال المعارض والتى تعتبر الفكر الجيد للزراعة ستخلق نوعًا جديدًا من التفاعل، بين الفلاح والجهات البحثية حيث سيكشف الفلاح عن خبراته العملية على أرض الواقع .

كان وفدًا من النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة فريد واصل، قد شارك فى افتتاح المعرض، وضم كل من، الحاج رضا الغرباوى، الأمين العام للنقابة، وعادل شعبان، أمين الصندوق، ومهدى أبوسالم، المستشار الإعلامى للنقابة، وحسينى هريسة، أمين مساعد الصندوق، بالإضافة أعداد غفيرة من الفلاحين وأعضاء النقابة، كما شاركت النقابة بعرض عدد من منتجات أعضائها ومشروعاتها الزراعية .