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ضبط أجهزة تجسس داخل خلاطين كهرباء بمطار القاهرة

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ضبط أجهزة تجسس داخل خلاطين كهرباء بمطار القاهرة ضبط أجهزة تجسس داخل خلاطين كهرباء بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بجمرك “الدي اتش ال” بمطار القاهرة الدولي، من احباط محاولة تهريب أجهزة تجسس عبارة عن سماعات دقيقة كانت مخبأة داخل طرد وارد من هونج كونج.

وصرحت مصادر جمركية، أنه أثناء قيام ياسر محمود مأمور التعريفة بانهاء الاجراءات الجمركية لطرد قادم من هونج كونج بداخله خلاطين كهرباء، اشتبه كل من مدحت علام رئيس الوردية في عبد التواب سعد الدين وبفتح المشمول تبين وجود السماعات مخبأة بالداخل، وتم العرض علي وفاء علي مدير الجمرك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت أحلام سلامة مدير عام طرود البريد، بتحرير محضر جمركى بالواقعة، وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك وابلاغ الجهات المختصة بالامر .

 

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